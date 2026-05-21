株式会社タムロンは、6月6日（土）に開催される西武鉄道のイベント「西武・電車フェスタ 2026 in 武蔵丘車両検修場」に出展。タムロンの交換レンズなどの貸し出しを行う。

会場内のタムロンブースでは、「レンズ無料貸出体験会」やタッチ＆トライを実施。持参した自身のカメラにタムロンレンズを装着し、会場内で試用できる。

貸出しは1回につき1本まで、時間は60分程度。なお、貸出を希望する際は、運転免許証やパスポートなどの「顔写真付き身分証明書」の提示および預かりが必要となる。

「西武・電車フェスタ」は西武鉄道が主催するイベント。普段は立ち入れない車両検修場を一般開放する。7000系や観光列車「52席の至福」などの車両展示・撮影スペースも設けられるという。

イベント名

西武・電車フェスタ 2026 in 武蔵丘車両検修場

開催日時

2026年6月6日（土） 10時00分 ～ 16時30分
※最終入場は15時00分、15時30分より順次ブース縮小

開催場所

西武鉄道 武蔵丘車両検修場
埼玉県日高市台462-1

入場料

無料

貸し出し機種

ソニーEマウント

16-30mm F/2.8 Di III VXD G2（Model A064） 17-28mm F/2.8 Di III RXD（Model A046） 17-50mm F/4 Di III VXD（Model A068） 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2（Model F050） 20-40mm F/2.8 Di III VXD（Model A062） 24mm F/2.8 Di III OSD M1:2（Model F051） 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2（Model A063） 25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2（Model A075） 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD（Model A071） 28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD（Model A074） 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2（Model F053） 35-100mm F/2.8 Di III VXD（Model A078） NEW 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD（Model A058） 50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD（Model A069） 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD（Model A067） 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2（Model A065） 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD（Model A047） 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD（Model F072） 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD（Model A057） 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD（Model B060） 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD（Model B070） 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD（Model B061）

ニコンZマウント

16-30mm F/2.8 Di III VXD G2（Model A064） 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2（Model A063） 35-100mm F/2.8 Di III VXD（Model A078） NEW 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD（Model A058） 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD（Model A067）

富士フイルムXマウント

11-20mm F/2.8 Di III-A RXD（Model B060） 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD（Model B070） 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD（Model B061） 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD（Model A057）