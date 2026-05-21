株式会社WorldLink & Companyは、PolarProの「DJI Osmo Action 6」専用NDフィルターを5月21日（木）に発売した。 3枚のNDフィルターを同梱したセット「Shutter Collection」と、減光量を調節できる可変NDフィルター「VND3-5」を用意。フィルターとしては珍しく、鏡枠に特徴的なカラーを施している。 いずれもドイツ製の光学ガラスを採用した。16層の耐傷・耐油・撥水コーティング