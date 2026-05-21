カヨ通商株式会社は、玩具ブランド「カヨトイズ」から、キーホルダーのように持ち歩ける超小型トイカメラ「レトロチャームカメラ」を5月21日（木）に発売した。価格は3,980円。 重量22gという手のひらサイズの本体ながら、静止画と動画の撮影ができるトイカメラ。低画素ならではのノスタルジックな描写が特徴となっている。背面には液晶モニターを搭載しており、撮影した画像や動画をその場で再生・確