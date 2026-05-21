【モデルプレス＝2026/05/21】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の公式YouTubeチャンネルが21日に更新され、ランダムで空欄となった現在の順位が発表された。【写真】「日プ」1位→11位となったイケメン練習生◆「日プ新世界」加藤大樹、11位に第1回順位発表式、第2回順位発表式で1位だった加藤大樹（K.DAIKI）は11位に。21位だったアダム・ナガ