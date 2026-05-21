「日プ新世界」穴あき順位発表 前回1位の加藤大樹に変動
【モデルプレス＝2026/05/21】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の公式YouTubeチャンネルが21日に更新され、ランダムで空欄となった現在の順位が発表された。
【写真】「日プ」1位→11位となったイケメン練習生
第1回順位発表式、第2回順位発表式で1位だった加藤大樹（K.DAIKI）は11位に。21位だったアダム・ナガイ（ADAM）は19位、28位だった倉橋吾槙（GOTEN）は20位、32位だった岡田侑磨（YUMA）は21位となった。
なお、これまでの投票では、期間中1日1回、12人を選んで投票することができたが、5月14日より開始した「第3回 SHINSEKAI 投票」では、35人の練習生の中から2人を選んで投票する形式となっていた。
11位：加藤大樹（K.DAIKI）
19位：アダム・ナガイ（ADAM）
20位：倉橋吾槙（GOTEN）
21位：岡田侑磨（YUMA）
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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◆「日プ新世界」加藤大樹、11位に
第1回順位発表式、第2回順位発表式で1位だった加藤大樹（K.DAIKI）は11位に。21位だったアダム・ナガイ（ADAM）は19位、28位だった倉橋吾槙（GOTEN）は20位、32位だった岡田侑磨（YUMA）は21位となった。
◆「日プ新世界」穴あき順位一覧
11位：加藤大樹（K.DAIKI）
19位：アダム・ナガイ（ADAM）
20位：倉橋吾槙（GOTEN）
21位：岡田侑磨（YUMA）
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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