『VIVANT』や『半沢直樹』をはじめ、毎年のように国民的テレビドラマを輩出するTBS「日曜劇場」。1956年から続く伝統のドラマ枠の黎明期から、プロデューサーとして活躍したのが、のちに『ありがとう』や『渡る世間は鬼ばかり』などのホームドラマの名作を世に送り出してきた石井ふく子（99）だ。そんなテレビドラマの礎を築き上げてきた石井のドラマ制作の原点には、戦争体験があったという。5月22日から開催される「TBS レトロス