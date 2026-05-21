四国の明るい日差しに照らされた国母の表情は、重要なご公務を前にした充実感にみなぎっていた──。5月16日、天皇皇后両陛下を乗せた特別機が愛媛県の松山空港に降り立った。【写真】ホッキョクグマ“ピース”と念願の対面をする雅子さま、涙ぐみながら飼育員と懇談する場面も。他、20年前、オランダ王室の離宮で静養される天皇ご一家なども「両陛下は四大行幸啓の1つである『全国植樹祭』に出席されるため、1泊2日で愛媛県を訪