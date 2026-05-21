四国の明るい日差しに照らされた国母の表情は、重要なご公務を前にした充実感にみなぎっていた──。5月16日、天皇皇后両陛下を乗せた特別機が愛媛県の松山空港に降り立った。

【写真】ホッキョクグマ“ピース”と念願の対面をする雅子さま、涙ぐみながら飼育員と懇談する場面も。他、20年前、オランダ王室の離宮で静養される天皇ご一家なども

「両陛下は四大行幸啓の1つである『全国植樹祭』に出席されるため、1泊2日で愛媛県を訪問されました。雅子さまの足取りは軽く、表情もいつも以上に生き生きとされていた。天皇ご一家は5月1日から1週間、栃木県の御料牧場でご静養されています。ご家族でゆっくりと休養を取り、英気を養われた効果が出たのでしょう」（皇室記者）

愛媛県では、2008年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されたほか、地元の高校生が運営する水族館、さらに西日本最大級の動物園である『県立とべ動物園』にも足を運ばれた。

「動物園では、同園の看板アイドルであるホッキョクグマの『ピース』と対面されました。1999年生まれのピースは、日本で初めて人工哺育に成功したホッキョクグマとしてテレビで取り上げられてきた人気者。雅子さまは『ピースに会うのが夢でした』と、顔をほころばせていらっしゃいました」（前出・皇室記者）

ピースの誕生直後から世話を担当してきたベテラン飼育員と懇談された雅子さまが、感極まって涙を流される一幕もあったという。

「夜、ピースを自宅に連れて帰り、家族と協力して面倒を見たというエピソードに、雅子さまは『よい話が聞けてよかったです』とハンカチで目元を拭われていました。ピースの存在は、動物好きの愛子さまも気にされていたようで、ピースの成長の軌跡が、愛子さまの歩みと重なる部分もあったのかもしれません。ピースとの別れ際、雅子さまは『名残惜しい』と何度も手を振られていました」（前出・皇室記者）

※女性セブン2026年6月4日号