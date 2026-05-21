皇位継承論議で、中道改革連合が旧宮家の男系男子を養子縁組で皇籍に復帰させる「旧宮家復帰案」容認に大転換し、今国会での皇室典範改正が現実味を帯びてきた。この方針転換の立役者が同党の「安定的な皇位継承に関する検討本部」本部長の笠浩史氏だ。笠氏は旧立憲出身議員では数少ない日本会議国会議員懇談会メンバーで、もともと養子案容認派だ。昨年の総選挙で反対派の左派が大量に落選したことを受け、一気に仕掛けた格好だ