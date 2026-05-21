創設15年目で2度の全国大会出場…山梨県の学童チーム「ラウンダース」小学生は保護者のサポートなしに野球を続けられない。チームによって事情や考え方は異なるため、保護者の関わり方は正解が1つではないだろう。全国大会出場経験もある山梨県の学童チーム「ラウンダース」は、指導者と保護者の垣根を撤廃した。2012年に創設されたラウンダースは、2018年と2024年に「高円宮賜杯 全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナ