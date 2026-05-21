「ベースボール・リファレンス」版のWARは3.4でMLB1位【MLB】ドジャース 5ー4 パドレス（日本時間20日・サンディエゴ）ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地パドレス戦に「1番・指名打者」で出場し、3打数2安打1四球の活躍で勝利に貢献した。一時は不振だった打撃でも4試合連続マルチ安打と復調気配。MVP投票で重要視される勝利貢献度「WAR」はメジャートップに浮上した。大谷の勢いが止まらない。初回の第1