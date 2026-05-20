妻にメタノールを摂取させて殺害したとして殺人罪に問われ、一審で懲役16年の判決を受けた製薬大手「第一三共」元研究員、吉田佳右（けいすけ）被告（43）の控訴審第1回公判が5月20日、東京高裁で開かれた。弁護側は一審判決の事実誤認を主張し、改めて無罪を訴えた。 控訴審はこの日で結審し、判決は7月1日に言い渡される。 弁護側が挙げた「3つの疑問」 グレーのスーツ姿で出廷した被告人は、やつれた