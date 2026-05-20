「海斗は2021年、女性絡みのトラブルで逮捕され、ニュースにもなったんです。もともとは"ヤンチャ坊主"くらいでしたが、その一件から悪い噂も流れるようになり……」──地元の知人が語ったのは、"爽やか少年"だった竹前海斗容疑者（28）が、トクリュウの指示役に堕ちるまでの人生の顛末だった。【前後編の前編】【写真を見る】成人式での竹前海斗容疑者、ちょびヒゲでネクタイを緩め、ビールを注いでいた、ヒョウ柄の肩出しトップ