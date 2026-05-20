Thunderbolt 5 ハブ Other World Computing（OWC）、Amazonでは5月20日（水）から開催されている「暮らし応援 初夏のお買い得SALE」および「Amazon スマイルSALE」に参加している。期間は5月27日（水）23時59分まで。 セール期間中は、OWC公式ストアの通常価格から最大19％OFFとなる特別価格で、同社製品が販売される。 対象製品には、最新の規格に対応した「Thunderbolt 5 ドック 11ポート」や「Thunderbo