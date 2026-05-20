有線イヤフォン「B2」 Amazonはタイムセールを開始。finalやagブランドの有線イヤフォンや、完全ワイヤレスイヤフォンもセール対象で、20日に編集部が確認したところ、「VR500 for Gaming」が通常3,580円のところ2,980円に、agの「COTSUBU for ASMR MK2」が通常7,980円から、5,480円に値下げされている。 さらに、 finalのワイヤレスイヤフォン「ZE300」は5,980円から4,980円に。有線イヤフォン「B2」は、34,80