モスバーガーは、期間限定メニュー「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」、数量限定メニュー「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」を、2026年5月20日〜7月中旬まで発売する。「海老エビフライバーガー」も昨年発売し、好評だったというメニューにさらに磨きをかけて再び販売する。「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」は、海老とバジルに加えダイスカットされたアボ