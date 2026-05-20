5団体防犯建物部品普及促進協議会が、 47都道府県の一戸建て住宅居住者（30〜69歳の都道府県ごとに100人、計4700人）を対象に、住まいの防犯意識に関する調査を実施した。その調査結果の報道向け説明会が開催されたので参加してきた。調査によると、30分以内の外出時に無施錠という人が33％もいるという結果が出たという。【今週の住活トピック】「全国戸建住宅に関する防犯意識調査（47都道府県別）」を実施／5団体防犯建物部品普