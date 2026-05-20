「WF-1000XM6」専用ケースカバー ソニーは発売中の完全ワイヤレスイヤフォン「WF-1000XM6」用アクセサリーとして、合皮素材を使った専用ケースカバーを5月29日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は6,700円前後。カラーはブラックとライトグレー。 専用ケースカバーは上下セパレート構造 ケースカバーを装着したところ