元セクシー女優でタレントの金子みひろが、44歳の誕生日を迎え、最新ショットを公開。「20代でも通用しますね！」「ほんと見えません…綺麗で可愛すぎます」など、驚きの反響が寄せられている。【映像】44歳を迎えたみひろの最新ショットや水着姿（複数カット）セクシー女優を引退後、バラエティー番組や俳優業にも挑戦し、幅広く活躍するみひろ。Instagramではジムでトレーニングに励む姿や旅行先での様子など、プライベート