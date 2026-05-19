2026年3月に閉校した高知県須崎市の中学校の卒業生が5月16日、約30年前に埋めたタイムカプセルを掘り起こしました。2026年3月に閉校した須崎市の浦ノ内中学校に5月16日、県内外から約20人の卒業生が集まりました。卒業生たちは開校50周年にあたる29年前にタイムカプセルを埋めていて、このほど閉校を機に掘り起こすことにしたものです。実は、これまでに2度掘り起こそうとしましたが発見できず、3度目の試みとなった今回は重機も登