ホワイトソックスが「mune cam（ムネ・カム）」を導入【MLB】Wソックス 9ー8 カブス（日本時間18日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、シカゴで異例の待遇を受けている。地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」が村上専用のカメラ「mune cam（ムネ・カム）」を導入した。さっそく17日（日本時間18日）のカブス戦でサヨナラ勝ちした直後の村上を追った映像が公開。「高校球児のよう」「永久欠番を」と日米のファ