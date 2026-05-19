W杯メンバー選出会見が反響サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバーに選出された39歳・長友佑都（FC東京）が17日、代表選出記者会見を実施した。妻で女優の平愛梨と4人の息子のファミリーがサプライズ登場。父親譲りの煽りポーズが話題となった中、ネット上では妻の献身ぶりに感服する声が広がった。長友は韓国代表のW杯メンバーに選ばれたFC東京の守護神キム・スンギュと共に登壇。妻や息子たちのサプライズ登