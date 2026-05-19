W杯メンバー選出会見が反響

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバーに選出された39歳・長友佑都（FC東京）が17日、代表選出記者会見を実施した。妻で女優の平愛梨と4人の息子のファミリーがサプライズ登場。父親譲りの煽りポーズが話題となった中、ネット上では妻の献身ぶりに感服する声が広がった。

長友は韓国代表のW杯メンバーに選ばれたFC東京の守護神キム・スンギュと共に登壇。妻や息子たちのサプライズ登場で沸く中、話題をさらったのは長男の振る舞いだった。会見終盤になると「もう終わり？」と一言。会場の爆笑を誘うと突然、両手を上に突き上げる煽りポーズを披露。父親のDNAを受け継ぐパフォーマンスで去って行った。

FC東京の公式YouTubeチャンネルでも公開されたシーン。長男のパフォーマンスが大反響となり、ネット上では「長友の息子が長友のDNA強すぎる」「将来楽しみな逸材！」「煽り方があまりにも長友すぎる DNAってすごい」といった声が並んだ。

一方でファンからは妻・平愛梨にも感服の声が。「長友の遺伝子を持つ4人の男の子を育てているママの方に先に目がいってしまった。あのエネルギー量を毎日回しているの尋常じゃないと思う」「このタイプの男児4人育ててる平愛梨すごすぎるだろ。尊敬する」「ヤンチャそうな男の子4人育児、大変だろうなぁ…」などと、苦労を察する指摘も上がっていた。

長友は2010年の南アフリカ大会から5大会連続となるW杯の日本代表メンバーに選ばれ、日本歴代単独最多となる。



（THE ANSWER編集部）