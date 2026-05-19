7月17日（金）に公開の映画『君と花火と約束と』。主題歌がtimeleszの『消えない花火』に決定。主題歌付き予告やメインビジュアルが公開された。また追加キャストに、高橋季依と横澤夏子が決定した。＞＞＞佐藤勝利やtimelesz、キャラクター＆キャストをチェック！（写真10点）真戸香による小説『君と花火と約束と』（小学館『ガガガ文庫』刊）のアニメーション映画化が決定。日本三大花火大会のひとつで例年数十万人が訪れる「長