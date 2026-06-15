【モデルプレス＝2026/06/15】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第23話「さらば半兵衛」が6月14日に放送された。菅田将暉演じる軍師・竹中半兵衛の最期が描かれ、視聴者から悲しみの声が上がっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「豊臣兄弟！」半兵衛（菅田将暉）死の間際◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」大河ドラマ第65作目となる本