エンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場して今季3度目の3安打ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、敵地で行われたエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場。今季3度目の3安打を放つ活躍で、先発した佐々木朗希投手を援護する打棒を見せた。15日（同16日）から始まった同シリーズはドジャースの3連勝で幕を閉じたわけだが、その結果とは別に、ファンの視線は大谷の“背後”にも向けられていたようだ。大谷は第1