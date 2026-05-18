農業の大切さを知ってもらおうという取り組みです。下松市できょう地元の園児がサツマイモの苗を植えました。下松市農業公園に集まったのは「アイグラン保育園宮前」の園児23人です。園児たちは施設の人や市の職員に教えてもらいながら根が強く張るように土をしっかりと押さえてほくほくした甘みが特徴の「紅あずま」の苗を植えました。（園児）「なんかむずかしいめっちゃ、これこれむずかしい」この取り組みは下松市農業公園を管