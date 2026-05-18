●きょう18日(月)の山口県は 暑さの記録続々●今週は次第に天気がぐずつきやすくなる●異例の暑さは一段落となる一方で 前倒しで雨の季節到来か!?＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 連日、真夏を彷彿させる強烈な日差しが照り付けています。ゴールデンウィーク終盤からおおむね晴れの天気が続くことで、連日の強い日ざしがどんどん地面を暖め、山口市内では、先週木曜日からきょう18日(月)まで5日連続の真夏日に。これが5月の