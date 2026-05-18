新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月30日（土）、31日（日）に開催されるスマートフォンリズムゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』（以下、『プロセカ』）のクリエイターとファンを支える祭典「プロジェクトセカイ クリエイターズフェスタ 2026」のステージイベントを「ABEMA PPV」にて２日間にわたり独占生放送する。 「プロジェクトセカイ クリエイターズフェスタ 2026」は、『プロセカ