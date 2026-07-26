北中米Ｗ杯でブラジル代表の一員として戦ったネイマールが、所属クラブ復帰後初戦で結果を残し、自身の行動を巡る批判にピッチ上で“反応”した。ブラジルメディア『Globo』によれば、母国の名門サントスでプレーする34歳は、自身が欠場したウニベルシダ・セントラル戦が行なわれた21日に、サンパウロで開催されたブラジル・ポーカー選手権に参加。翌日もチームのオフを利用して同大会を訪れたことで、一部から苦言を呈されて