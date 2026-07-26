韓国・釜山で開かれているユネスコの世界遺産委員会でさきほど、奈良県の「飛鳥・藤原の宮都」が世界文化遺産に登録されることが決まりました。ユネスコの世界遺産委員会では、きょう午前10時すぎから奈良県にある飛鳥時代の遺跡「飛鳥・藤原の宮都」について審議を行い、世界文化遺産に登録することを正式に決定しました。飛鳥・藤原の宮都は、6世紀末から8世紀初頭にかけての飛鳥時代の19の資産で構成されていて、日本で初めて建