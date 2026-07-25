心筋梗塞は、心臓に血液を送る血管＝冠動脈が血栓などによって詰まる病気だ。酸素や栄養素が届かなくなることで心臓の筋肉が壊死してしまう。心筋梗塞などの心疾患は日本人の死因の2位に挙がっているが、ミドル女性にはあまり自分事として感じられない人も多いのでは？この記事のすべての写真を見る50歳以降は注意血管のダメージ増「確かに女性の発症率は男性の3分の1程度ですが、それは50歳くらいまで。それ以降はグンと上が