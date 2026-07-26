インドで拡大していた、大学入試の不正などをめぐる若者らの抗議デモを受け、教育相が辞任しました。デモを主導する団体「ゴキブリ人民党」は、要求が受け入れられたとして抗議活動の終了を宣言しました。インドでは5月、大学医学部の統一入試問題の漏えいが発覚し、200万人を超える受験生が再試験を余儀なくされ、精神的な苦痛から自殺する人も相次ぎました。これに反発し、就職難や失業に苦しむ若者らが各地で政府への抗議デモを