長野県警山岳遭難救助隊の公式Xが25日更新され、県内の山岳遭難件数を公表するとともに、赤字で「山で死ぬな」と呼びかけている。【写真】「山で死ぬな」赤字で注意喚起する長野県警山岳遭難救助隊の投稿投稿では「令和７年中-長野県内の山岳遭難-358件392人」「死者51人中-男性60-70歳代は31人…61%です」と公表。「憧れの山々に挑戦したい気持ちは分かります でもそれは、命よりも大切なことですか？」と呼びかけた。画像