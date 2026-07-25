元衆院議員の金子恵美氏が２５日、ブログを更新し、持病が再発したと明かした。金子氏は「議員時代に悩まされた良性発作性頭位めまい症が水曜日、久しぶりに発症しました」と、３日前に発症したことを報告した。続けて「出てから三日間はぐるんぐるんと目が回っています」と症状を明かしたうえで、「治るまで耐えるしかありません。。。」と思いを語った。それでも仕事は休んでいないようで「昨日は京王プラザホテルで開催