奈良県の遺跡「飛鳥・藤原の宮都」が世界文化遺産に登録されたことを受けて、地元は祝賀ムードに包まれています。 藤原宮跡がある奈良県橿原市ではパブリックビューイングが開かれ、世界遺産登録の瞬間を見届けようと、朝から多くの人が集まりました。 発表の瞬間、「飛鳥・藤原の宮都」の世界遺産登録に歓声が沸きました。 会場一体となって万歳を叫んで喜び、くす玉が割られました。 また、地元・近鉄百貨店橿原