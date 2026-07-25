テレビ東京で25日、『アサヒ スマドリスペシャル 独占生中継 隅田川花火大会 2026』（後6：30）が生放送され、隅田川花火大会の模様を伝えた。【写真】すごい豪華！隅田川花火大会のゲスト番組では史上初めて、会場から102キロ離れた富士山にカメラをスタンバイし、富士山から隅田川花火大会の様子を映すという試みが行われた。富士山に上ったのはお笑い芸人のスギちゃん。意気揚々と臨んでいたが、番組終盤には山小屋とみら