世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。インドの「ヒョウが大暴れで酒“物色”店員ら3人が負傷」についてです。◇インド北西部の酒店。店内に何かのうなり声のようなものが聞こえてきました。うなり声の正体は、なんとヒョウ。店員に勢いよく飛びかかります。店員はなんとか逃げ出しました。実は、この前にヒョウは別の店員も襲っていました。ひと暴れした後も店内にとどまり、酒瓶が並ぶ棚を物色。地元メディアによりま