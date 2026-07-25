テレビ東京で25日午後9時から、『出没！アド街ック天国』が放送。28年間出演してきた山田五郎さんが今月14日に死去したとの訃報が伝えられてから初の放送となった。番組では山田さんの追悼文が流れた。【写真】満面の笑み…番組で笑顔を見せる山田五郎さん今回は、多摩センターを取り上げた。京王線＆小田急線2路線で新宿から最短約30分の多摩センター。サンリオピューロランドや屋内遊園地で猛暑の夏でも涼しく快適に遊べる場