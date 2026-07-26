フランスとスペインで大規模な山火事が相次ぎ、両国であわせて25万人以上が避難を余儀なくされています。フランスでは南西部ボルドー近郊で相次いで山火事が発生し、現在も延焼が続いています。これまでにあわせて3万5000ヘクタール以上が焼失し、消防士2人が死亡、家屋50棟以上が全壊するなどの被害が出ています。また、およそ19万8000人が避難を余儀なくされていて、マクロン大統領はEU=ヨーロッパ連合に災害対応支援措置を要請