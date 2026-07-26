ドイツ・ベルリンでイベントを行っていた公園に車が突っ込み1人が死亡、14人がけがをしました。容疑者は車を乗り捨て現在も逃走中です。【映像】車が群衆に突っ込んだ現場付近の様子ベルリン中心部で25日午後10時ごろ、車が公園に進入して、人々をはね、少なくとも1人が死亡、14人がけがをしました。当日、現場近くでは、性的マイノリティの権利向上や差別解消などを訴えるヨーロッパ最大級の「プライド・パレード」が開かれ