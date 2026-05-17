1点リードの4回、シャヌエルが安打性の打球を放つも…【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間17日・アナハイム）ドジャースは16日（日本時間17日）、敵地でのエンゼルス戦に臨んだ。1点リードの4回には同点打かと思われた痛烈な打球を、中堅のアンディ・パヘス外野手が“神キャッチ”。LAメディアは「何てプレーだ」と驚愕している。1-0で迎えた4回2死三塁だった。好投を続けていた左腕ロブレスキーは、カウント2-2からシ