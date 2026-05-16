「阿波おどりグループ湘南なぎさ連」による迫力あるパフォーマンス＝１６日、厚木市厚木小田急線本厚木駅南口周辺を盛り上げようと企画されたイベント「相模川ローズガーデンフェスティバル」が１６日、相模川ローズガーデンと旭町スポーツ広場（厚木市厚木）で開かれた。ステージパフォーマンスや出店販売など多彩な催しが行われ、家族連れらでにぎわった。県央・湘南地域の企業経営者らでつくる県央経営社会主催。今年で１