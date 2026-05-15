事故があった交差点を調べる捜査員＝１５日午後７時３５分ごろ、横浜市都筑区北山田１５日午後４時１０分ごろ、横浜市都筑区北山田６丁目の市道交差点で、自転車に乗っていた同区内の小学２年の女児（７）が軽乗用車にはねられた。女児は意識がない状態で病院に搬送された。神奈川県警都筑署は同日、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで、軽乗用車を運転していた川崎市宮前区有馬１丁目、パートの女（６３）を現行犯逮捕