陸上離着陸訓練（ＦＣＬＰ）を実施する戦闘攻撃機ＦＡ１８スーパーホーネット＝１５日、硫黄島在日米海軍司令部（横須賀市）は１５日、硫黄島（東京都小笠原村）での米空母艦載機による陸上離着陸訓練（ＦＣＬＰ）を報道陣に公開した。横須賀基地に配備されている原子力空母「ジョージ・ワシントン」を母艦とする第５空母航空団が、拠点を置く岩国基地（山口県）から南方１４００キロに浮かぶ硫黄島の陸上滑走路を空母甲板に見