13日中日戦の2回から28イニング連続無得点■巨人 2ー0 DeNA（15日・東京ドーム）DeNAは15日、東京ドームで行われた巨人戦に0-2で敗れて4位に転落した。今季2度対戦して2勝を献上している相手先発・井上温大投手への対策として、先発の平良拳太郎投手以外、野手8人左打者を並べたが、最後まで本塁を踏めず。相川亮二監督は「やられていたのでこちらも動いて、ある程度プランを立てていたんですけど、それを上回られた」と唇を噛ん