国立ハンセン病療養所菊池恵楓園の絵画クラブ「金陽会」の作品展が、熊本大学医学部のキャンパスで始まりました。熊本大学病院の敷地にある医学教育図書棟1階には「金陽会」の作品24点が展示されています。金陽会は1953年に発足し、多い時には入所者30人以上が独学で作品づくりに取り組みました。 亡くなった人の作品の多くは処分されましたが、現在、10人の作品950点以上が残されていて、今も97歳の吉山安彦さんが現役で絵を