元阪神の福間納氏（74）が関メディベースボール学院中等部の投手コーチに就任したことが14日、分かった。78年ドラフト1位でロッテに入団。81年のシーズン途中に交換トレードで阪神に移籍すると、救援投手として開花した。69試合に登板した83年は最優秀防御率のタイトルを獲得。翌84年には自己最多の77試合に救援登板し、85年も58試合に登板するなどリーグ優勝、球団初の日本一に大きく貢献した。現役通算451試合に登板して防