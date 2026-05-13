実際に乗り込んでどこが見えないのか体感しました。トラックをはじめとした大型車両からは見えない死角などを知ってもらおうと山口市の小学校で交通安全教室が開かれました。「（どう見える？）見えない。（全然見えないよね。）」山口市の小鯖小学校で行われた交通安全教室はトラックの運転手からは見えない死角や大型車による巻き込みの危険性を見て学んでもらおうと県トラック協会が開いたものです。3、4年生29人が参加し、実際