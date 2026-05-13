阿武町で計画されている大規模な風力発電事業について、事業者が現在の事業計画を「大幅に見直す」意向を町側に伝えたことがわかりました。（仮称）阿武風力発電事業は、再生可能エネルギー事業を手がける茨城県のHSEが計画しているものです。阿武町の床並山から白須山にかけての尾根に最大で13基の風力発電機を設置、出力は最大で5万4600キロワットとしています。阿武町によりますと、HSEは、期限までに土地の使用権を取得